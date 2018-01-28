Билл Гейтс выделил $40 млн на создание коровы с надоями больше в 4 раза

28 января, 2018, 15:53

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более $40 млн некоммерческой организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями

Миллиардер надеется, что там создадут корову, которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи, передает ВВС.

Предприниматель посетил Эдинбургский университет, специалисты которого будут работать над проектом. Деньги пойдут на создание "идеальной коровы", сочетающей в себе черты европейских и африканских особей - высокую производительность и выносливость в условиях жары.

"Эффективность работы на каждый потраченный доллар здесь очень высокая. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", - подчеркнул Гейтс.