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Билл Гейтс выделил $40 млн на создание коровы с надоями больше в 4 раза

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более $40 млн некоммерческой организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями

Миллиардер надеется, что там создадут корову, которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи, передает ВВС.

Предприниматель посетил Эдинбургский университет, специалисты которого будут работать над проектом. Деньги пойдут на создание "идеальной коровы", сочетающей в себе черты европейских и африканских особей - высокую производительность и выносливость в условиях жары.

"Эффективность работы на каждый потраченный доллар здесь очень высокая. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", - подчеркнул Гейтс.

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