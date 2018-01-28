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Биатлон: украинцы опередили россиян и завоевали "золото" в смешанной эстафете чемпионата Европы

Украинские биатлонисты выиграли золотую медаль в смешанной эстафете на открытом чемпионате Европы по биатлону

Об этом в Twitter сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК).

Последнее "золото" соревнований завоевала команда в составе: Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

На втором месте команда России, третье заняли биатлонисты Норвегии.

Соревнования проходили в альпийской долине Риднаун в Южном Тироле на севере Италии, известной также как Валь-Риданна.

  • Перед этим Ирина Варвинец принесла украинскому биатлону еще две медали на этих соревнованиях. 26 января она завоевала "золото" в женском спринте на 7,5 километров, а 27 января – "серебро" в женской гонке преследования на 10 километров.
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