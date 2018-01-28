 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Бриедис заговорил о реванше после поражения от Усика

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис прокомментировал поражение от Александра Усика в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)

Как латвиец сообщил на пресс-конференции после боя, Усик был его самым сложным соперником, с которым когда-либо приходилось боксировать, информирует Трибуна.

"Может, я ошибаюсь, но мы могли бы провести этот бой еще раз", - намекнул на реванш Майрис.

Бриедису бой показался равным, но, по его мнению, на вердикт судей мог повлиять статус фаворита Усика. "Бой попадет в зал славы бокса? Не знаю, бой был интересным, надеюсь, мы сделали все для этого возможное", - резюмировал Бриедис.

Смотрите также: Усик победил Бриедиса. Полное видео боя

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

26 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать