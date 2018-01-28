Бриедис заговорил о реванше после поражения от Усика
28 января, 2018, 12:31
Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис прокомментировал поражение от Александра Усика в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)
Как латвиец сообщил на пресс-конференции после боя, Усик был его самым сложным соперником, с которым когда-либо приходилось боксировать, информирует Трибуна.
"Может, я ошибаюсь, но мы могли бы провести этот бой еще раз", - намекнул на реванш Майрис.
Бриедису бой показался равным, но, по его мнению, на вердикт судей мог повлиять статус фаворита Усика. "Бой попадет в зал славы бокса? Не знаю, бой был интересным, надеюсь, мы сделали все для этого возможное", - резюмировал Бриедис.
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- Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинец Александр Усик победил в Риге латыша Майриса Бриедиса и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.
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