28 января, 2018, 17:45

Сегодня, 28 января 2018 года, во Львове, в рамках всеукраинской акции против использования в цирке животных был запланирован мирный пикет у стен Львовского государственного цирка

Однако мирная акция переросла в столкновения активистов с полицией и задержания, сообщает Львовский портал.

Акцию протеста анонсировали еще за несколько дней до ее проведения. Вчера такой протест состоялся под стенами Киевского государственного цирка. Сегодня защитники животных и неравнодушные жители должны были провести пикеты сразу в двух городах Украины: во Львове и Одессе.

В частности, во Львове сегодня в 12:00 и в 16:00 проходили представления цирка "Континенталь", в программе которого есть шоу с участием белых тигров и льва. Акции протеста должны собыли стояться в 11:30 и в 15:00, перед началом спектаклей.

Перед стартом акций в цирк прибыли несколько десятков представителей Нацполиции. Протестующих в то время было меньше, чем правоохранителей. Они стояли у входа и раздавали людям информационные листовки.

Через несколько минут после начала протеста на площади перед цирком появились неизвестные лица, которые бросали в сторону полиции и протестующих дымовые шашки. Правоохранители сразу задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.

Когда ситуация успокоилась, всех посетителей запустили в помещение цирка, а большинство мирных протестующих разошлись. А тех, кто остался (представители ОО "Экологическая платформа" и др.), силовики начали не без сопротивления задерживать, сообщает издание.

По словам правоохранителей, которые проводили задержание, у пикетчиков якобы были с собой ножи и металлические палки.