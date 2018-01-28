Акция за цирк без животных во Львове переросла в столкновения
Однако мирная акция переросла в столкновения активистов с полицией и задержания, сообщает Львовский портал.
Акцию протеста анонсировали еще за несколько дней до ее проведения. Вчера такой протест состоялся под стенами Киевского государственного цирка. Сегодня защитники животных и неравнодушные жители должны были провести пикеты сразу в двух городах Украины: во Львове и Одессе.
В частности, во Львове сегодня в 12:00 и в 16:00 проходили представления цирка "Континенталь", в программе которого есть шоу с участием белых тигров и льва. Акции протеста должны собыли стояться в 11:30 и в 15:00, перед началом спектаклей.
Перед стартом акций в цирк прибыли несколько десятков представителей Нацполиции. Протестующих в то время было меньше, чем правоохранителей. Они стояли у входа и раздавали людям информационные листовки.
Через несколько минут после начала протеста на площади перед цирком появились неизвестные лица, которые бросали в сторону полиции и протестующих дымовые шашки. Правоохранители сразу задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.
Когда ситуация успокоилась, всех посетителей запустили в помещение цирка, а большинство мирных протестующих разошлись. А тех, кто остался (представители ОО "Экологическая платформа" и др.), силовики начали не без сопротивления задерживать, сообщает издание.
По словам правоохранителей, которые проводили задержание, у пикетчиков якобы были с собой ножи и металлические палки.
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