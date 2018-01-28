Аэропорт Брисбена первый вводит оплату криптовалютой
28 января, 2018, 08:36
Аэропорт Брисбена в Австралии, один из крупнейших в мире, заявил о введении системы оплаты криптовалютой
Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.
Пассажиры смогут расплачиваться в аэропорту такими цифровыми валютами, как Bitcoin, Dash, Ethereum и тому подобное. Криптовалюту будут принимать в нескольких магазинах, а потом и во всех терминалах аэропорта.
В заявлении аэропорта Брисбена отмечается, что такой способ оплаты позволяет сохранить анонимность и обойтись без посредников, благодаря чему возможна низкая комиссия и выгодный обменный курс.
- Напомним, в Японии хакеры похитили криптовалюту на $400 млн.
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