Аэропорт Брисбена первый вводит оплату криптовалютой

28 января, 2018, 08:36

Аэропорт Брисбена в Австралии, один из крупнейших в мире, заявил о введении системы оплаты криптовалютой

Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Пассажиры смогут расплачиваться в аэропорту такими цифровыми валютами, как Bitcoin, Dash, Ethereum и тому подобное. Криптовалюту будут принимать в нескольких магазинах, а потом и во всех терминалах аэропорта.

В заявлении аэропорта Брисбена отмечается, что такой способ оплаты позволяет сохранить анонимность и обойтись без посредников, благодаря чему возможна низкая комиссия и выгодный обменный курс.