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Взрыв возле представительства ЕС в Кабуле: по меньшей мере 17 погибших


фото: Reuters
В центре столицы Афганистана погибли по меньшей мере 17 человек, а еще свыше ста - ранены

По данным полиции, это была атака смертника, который совершил взрыв возле старого здания министерства внутренних дел, которое расположено рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира, передает ВВС.

По словам свидетелей, в зоне, где произошел взрыв, находилось много людей. Количество жертв может расти.

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Ответственность за взрыв уже взяла на себя группировка "Талибан".

МИД Украины проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы, рассказала пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

  • Неделю назад в результате атаки на отель в Кабуле погибли 22 человека, в том числе и семеро украинцев. Еще 19 украинцев уцелели во время смертельного нападения.
  • Большинство погибших и уцелевших украинцев работали на афганские авиакомпании.
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