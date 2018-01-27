Взрыв возле представительства ЕС в Кабуле: по меньшей мере 17 погибших

27 января, 2018, 12:14

В центре столицы Афганистана погибли по меньшей мере 17 человек, а еще свыше ста - ранены

По данным полиции, это была атака смертника, который совершил взрыв возле старого здания министерства внутренних дел, которое расположено рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира, передает ВВС.

По словам свидетелей, в зоне, где произошел взрыв, находилось много людей. Количество жертв может расти.

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Ответственность за взрыв уже взяла на себя группировка "Талибан".

МИД Украины проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы, рассказала пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.