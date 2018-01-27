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Вспышка кори в Украине: 800 новых заболевших еженедельно


фото: narodna-pravda.ua
Еженедельно в Украине фиксируют примерно 600-800 новых случаев заболевания корью

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Продолжает распространяться заболевание, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз", - заявила и.о. министра.

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По ее словам, начиная с августа 2017 года, в Украине корью заболело около 6500 человек.

Супрун также сообщила, что вспышка заболевания в некоторых областях уменьшается. Но увеличивается там, где нет высокого уровня прививки.

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"Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививок по целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания", - отметила глава Минздрава.

Отметим, прошлая вспышка кори в Украине была в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12746 больных.
11 января стало известно, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнения кори умер 5-летний ребенок. 17 января зафиксировали еще одну смерть - умер взрослый человек.
В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы.
В Минздраве заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
По данным главы МЗ Ульяны Супрун, с момента вспышки кори умерло уже 8 человек.
Министерство хочет внести изменения в законодательство, которые усилят ответственность за отказ от вакцинации - именно это обстоятельство в ведомстве считают главной причиной вспышки заболеваемости корью.
Кроме того, за фальшивые справки о вакцинации наказывать врачей.
Вместе с тем, в ряде приграничных с Румынией регионов - в частности, в Закарпатье и на Буковине - катастрофически не хватает лекарств от кори. Как уверяют в правительстве, этот вопрос уже решается.
Министерство здравоохранения, в свою очередь, просит сообщать, в каких медицинских учреждениях нет вакцины от кори.
Сейчас в Украине наблюдается низкий уровень иммунизации населения в Европе.
Минздрав предупреждает, что вслед за корью в Украину может "прийти" дифтерия.

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