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Возле Папуа Новой Гвинеи пропал паром с 50 пассажирами на борту


фото: bbci.co.uk
Спасатели из Новой Зеландии и Фиджи начали международную спасательную операцию по поиску пассажирского парома Butiraoi, пропавшего в Тихом океане 18 января

Паром совершал 240-километровую поездку между островами Океании, на его борту находилось 50 человек, пишет The Guardian.

Butiraoi отправился из порта острова Ноноути и 20 января должен был прибыть в Тарави, столицу Кирибати. После исчезновения судна спасательную операцию начали спасатели с Фиджи, 27 января к поискам присоединился Координационный центр спасения Новой Зеландии.

Как отмечает старший сотрудник центра спасения Джон Эшби рассказал, что на судне перед отплытием провели ремонт гребного винта.

"Это могло привести к проблемам с навигацией", - отметил он.

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