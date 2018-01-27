Возле Папуа Новой Гвинеи пропал паром с 50 пассажирами на борту
27 января, 2018, 13:12
Спасатели из Новой Зеландии и Фиджи начали международную спасательную операцию по поиску пассажирского парома Butiraoi, пропавшего в Тихом океане 18 января
Паром совершал 240-километровую поездку между островами Океании, на его борту находилось 50 человек, пишет The Guardian.
Butiraoi отправился из порта острова Ноноути и 20 января должен был прибыть в Тарави, столицу Кирибати. После исчезновения судна спасательную операцию начали спасатели с Фиджи, 27 января к поискам присоединился Координационный центр спасения Новой Зеландии.
Как отмечает старший сотрудник центра спасения Джон Эшби рассказал, что на судне перед отплытием провели ремонт гребного винта.
"Это могло привести к проблемам с навигацией", - отметил он.
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