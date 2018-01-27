Во львовском бассейне после занятия по плаванию умерла 10-летняя девочка
27 января, 2018, 13:35
В пятницу, 26 января, во Львове в бассейне "Динамо" по ул. Витовского, 53 после занятия по плаванию умер 10-летний ребенок
Ребенок был зарегистрирован в селе Конопница Пустомытовского района, передает Zaxid.net.
Отмечается, что трагедия произошла, когда девочка сушила волосы феном в присутствии матери. Причин смерти пока не сообщают.
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