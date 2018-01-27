 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Во львовском бассейне после занятия по плаванию умерла 10-летняя девочка

В пятницу, 26 января, во Львове в бассейне "Динамо" по ул. Витовского, 53 после занятия по плаванию умер 10-летний ребенок

Ребенок был зарегистрирован в селе Конопница Пустомытовского района, передает Zaxid.net.

Отмечается, что трагедия произошла, когда девочка сушила волосы феном в присутствии матери. Причин смерти пока не сообщают.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2018 суббота

больше новостей

27 января, 2018 суббота

26 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать