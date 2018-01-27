В зоне АТО от пули снайпера погиб военный

27 января, 2018, 18:16

В субботу от пули вражеского снайпера погиб украинский военный

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, это произошло в районе Верхнеторецкого.

"На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий сил АТО", - говорится в сообщении.

Это был единственный обстрел позиций ВСУ со стороны боевиков в течение дня.