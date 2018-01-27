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В Украину идут потепление, гололед и туман

В ближайшие дни на территории Украины ожидается потепление, мокрый снег с дождем, туман, на дорогах гололед

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

28 января ночью в северных, Ровенской, Волынской, днем - кроме большинства южных и восточных областей - гололед.

"Ночью и утром в северных, западных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; на дорогах страны гололедица", - отмечают синоптики.

28 января на западе осадки - дождь с мокрым снегом, днем до +5, ночью -1...-6. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях днем снег, в центральных регионах - мокрый снег. Днем от -1 до -5, ночью -5...-10.

На юге - переменная облачность, без осадков, днем до +2 градусов, ночью до -7.

В Киеве ожидается до +1 днем, температура ночью -5...-7 градусов.

29 января по всей территории Украины ожидается дождь с мокрым снегом, в центральных и восточных регионах днем до +3 градусов, на юге +2...+4. На западе до +5...+7, на Закарпатье до +9, ночью по всей территории, кроме востока, -1...-3.

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