В Совете Европы есть внутреннее указание противодействовать Украине, - Арьев
Об этом вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев заявил в комментарии Укринформу.
"В общем, атмосфера в Совете Европе все более отличительной от той, которую закладывали основатели организации. Правам человека и защите демократии становится некомфортно, как только речь заходит о деньгах. Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виновной, потому что мы стоим на пути 50 млн евро от России ", - сообщил Арьев.
Вице-президент ПАСЕ также указал, что есть внутреннее указание в СЕ противодействовать украинской делегации.
"Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы. Представляете, НЕ агрессору-России, а Украине, которая является жертвой агрессии", - подчеркнул глава украинской делегации.
- 23 января Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, в которой подчеркнула ответственность России за массовые нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе.
- Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что аннексии Крыма и агрессии против Украины недостаточно для исключения России из Совета Европы.
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