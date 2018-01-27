В Совете Европы есть внутреннее указание противодействовать Украине, - Арьев

27 января, 2018, 15:58

Из-за неуплаты Россией около 50 млн евро обязательного взноса в Совет Европы в организации говорят работникам, что зарплаты не будут индексировать из-за неуступчивой позиции украинцев, а также дают задачи критиковать и создавать проблемы украинской делегации

Об этом вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев заявил в комментарии Укринформу.

"В общем, атмосфера в Совете Европе все более отличительной от той, которую закладывали основатели организации. Правам человека и защите демократии становится некомфортно, как только речь заходит о деньгах. Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виновной, потому что мы стоим на пути 50 млн евро от России ", - сообщил Арьев.

Вице-президент ПАСЕ также указал, что есть внутреннее указание в СЕ противодействовать украинской делегации.

"Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы. Представляете, НЕ агрессору-России, а Украине, которая является жертвой агрессии", - подчеркнул глава украинской делегации.