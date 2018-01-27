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В прошлом году более 400 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом

В 2017 году более 400 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк итоговой коллегии МВД Украины, сообщает "УНИАН".

"Безвизовым порядком воспользовались более 400 тысяч украинцев", - сказал он.

11 июня 2017 года официально заработал режим безвизового въезда для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре государства Шенгенской зоны – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Безвизовый режим позволит украинцам, имеющим биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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