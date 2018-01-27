В Париже вышла из берегов Сена, пригород пересаживается на лодки

27 января, 2018, 14:51

Из-за повышения уровня Сены в Париже в результате сильных осадков прибрежные дома и заведения оказались перед риском затопления

Некоторые подвальные помещения в прибрежной зоне уже подтоплены, передает ВВС.

Лувр закрыл часть залов, в частности экспозицию отдела исламского искусства.

Ожидается, что на этих выходных река будет еще быстрее выходить из берегов. Уровень воды может составить не менее 6 метров, что на 4 метра больше нормального.

Кроме того, на Сене временно прервано судоходство, включительно с известными туристическими круизами. А в парижском пригороде Вильнев-Сен-Жорж наводнение заставило жителей передвигаться на лодках.

Уровень воды достиг середины бедра статуи Зуава. Это не так высоко, как во время известного наводнения 1910 года. Тогда уровень воды достиг шеи солдата, превысил нормальный на 8,7 метров и часть города была затоплена в течение двух месяцев.

Вместе с тем французская метеослужба сообщила, что нынешний зимний период - третий по количеству осадков за всю историю наблюдений.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город справится с наводнением. По ее словам, высокий уровень воды в Сене будет наблюдаться и на следующей неделе. Вода будет спадать медленно из-за подтопления земель в регионе.

Одновременно она отметила, что наводнения и летняя жара является "вопросом адаптации города к изменению климата".