В Париже вышла из берегов Сена, пригород пересаживается на лодки
Некоторые подвальные помещения в прибрежной зоне уже подтоплены, передает ВВС.
Лувр закрыл часть залов, в частности экспозицию отдела исламского искусства.
Ожидается, что на этих выходных река будет еще быстрее выходить из берегов. Уровень воды может составить не менее 6 метров, что на 4 метра больше нормального.
Кроме того, на Сене временно прервано судоходство, включительно с известными туристическими круизами. А в парижском пригороде Вильнев-Сен-Жорж наводнение заставило жителей передвигаться на лодках.
Уровень воды достиг середины бедра статуи Зуава. Это не так высоко, как во время известного наводнения 1910 года. Тогда уровень воды достиг шеи солдата, превысил нормальный на 8,7 метров и часть города была затоплена в течение двух месяцев.
Вместе с тем французская метеослужба сообщила, что нынешний зимний период - третий по количеству осадков за всю историю наблюдений.
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город справится с наводнением. По ее словам, высокий уровень воды в Сене будет наблюдаться и на следующей неделе. Вода будет спадать медленно из-за подтопления земель в регионе.
Одновременно она отметила, что наводнения и летняя жара является "вопросом адаптации города к изменению климата".
So, the Seine river is flooding.— Elodie's Paris (@Paris_by_Elodie) 24 января 2018 г.
Did you know that watch the Parisians Zouave statue at the Alma bridge to measure the water level?
FYI the last major flood was in June 2016. The water is over 5mt now and expected to reach 2016 level on Friday. Stay tuned!#CrueSeine @zouavealma pic.twitter.com/sn2Kztb3gM
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