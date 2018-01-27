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В память об убитых во время Холокоста в Днепре разместили 40 бордов и ситилайтов

К Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января) на 40 информационно-рекламных носителях - билбордах и ситилайтах - в Днепре по решению городского совета размещены мемориальные плакаты

Об этом сообщает официальный сайт еврейской общины Днепра.

Плакаты ко Дню Холокоста есть трех видов - все они выполнены в едином дизайне, на них обозначена дата "27 января - Международный день памяти жертв Холокоста", но главный месседж в центре плаката меняется - есть "В память 100 тыс. жертв Бабьего Яра", есть "В память о 1 млн 100 тыс. еврейских детей" и "В память о 6 млн евреев".

На некоторых конструкциях, особенно в центре города, один плакат сменяет другой, так что прохожий видит последовательно все три плаката, в других местах в ротации участвует только один вид плакатов, а на некоторых конструкциях он находится постоянно.

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Борды размещены по инициативе городского совета Днепра.

"Это не инициатива какого-то чиновника, а коллективная позиция руководства города и городского совета. Это наше принципиальное решение - не просто почтить память невинных жертв, но и подчеркнуть различные аспекты этой трагедии. Мы многонациональный город, и память о трагедии каждой этнической группы - это наша общая боль и общая память", - рассказал руководитель департамента информационной политики горсовета Артем Ниделько.

Напомним, в Киеве появится музей "Бабий Яр", о чем было решено в конце 2016 года.
В структуру Мемориального центра Бабьего Яра войдут образовательные программы, исследовательский центр и музей.

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