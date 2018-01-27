 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нацбанке ожидают на приезд миссии МВФ, "где-то в середине февраля"

Благодаря участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе, Украину начинают воспринимать как активного переговорщика

Это способствует тому, что вскоре миссия МВФ может прибыть в Украину, заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор - об этом свидетельствуют и пресс-конференция президента Украины, и сама Лагард - имеет соответствующие результаты", - пояснил он.

По его мнению, миссия Фонда может прибыть в Киев еще до завершения зимы.

"Мы ожидаем приезд миссии МВФ где-то в середине февраля", - отметил Данилишин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2018 суббота

больше новостей

27 января, 2018 суббота

26 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать