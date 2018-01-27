В Нацбанке ожидают на приезд миссии МВФ, "где-то в середине февраля"
Это способствует тому, что вскоре миссия МВФ может прибыть в Украину, заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV.
"Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор - об этом свидетельствуют и пресс-конференция президента Украины, и сама Лагард - имеет соответствующие результаты", - пояснил он.
По его мнению, миссия Фонда может прибыть в Киев еще до завершения зимы.
"Мы ожидаем приезд миссии МВФ где-то в середине февраля", - отметил Данилишин.
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