В Нацбанке ожидают на приезд миссии МВФ, "где-то в середине февраля"

27 января, 2018, 12:50

Благодаря участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе, Украину начинают воспринимать как активного переговорщика

Это способствует тому, что вскоре миссия МВФ может прибыть в Украину, заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор - об этом свидетельствуют и пресс-конференция президента Украины, и сама Лагард - имеет соответствующие результаты", - пояснил он.

По его мнению, миссия Фонда может прибыть в Киев еще до завершения зимы.

"Мы ожидаем приезд миссии МВФ где-то в середине февраля", - отметил Данилишин.