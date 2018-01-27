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В МИД Польши разъяснили, кого будет наказывать закон о "бандеризме"

Закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима"

Об этом говорится в коммюнике Министерства иностранных дел Республики Польша относительно комментария МИД Украины.

"По замыслу инициаторов, законопроект должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных формированиями, которые колаборировали с III Германским Рейхом.

Касается он только людей, которые публично и вопреки фактам отрицают такие преступления. Подчеркиваем, что научная и художественная деятельность в понимании обсуждаемого закона не является преступлением", - говорится в заявлении польского МИД.

Польские дипломаты отметили, что процесс законодательного проведение этого правового акта еще не был завершен.

МИД Польши подчеркнул, что польская сторона подтверждает свое стремление к построению стратегического партнерства с Украиной", однако это партнерство, о чем мы много раз говорили, должно полагаться на базисе правды".

Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.

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