В Киеве в аэропорту задержали россиянина, который выдавал себя за украинца
Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
Иностранец прибыл в Киев рейсом из Стамбула и предоставил пограничникам украинский паспорт, однако работники ГНСУ усомнились в подлинности документа.
Задержанный рассказал, что приобрел украинский паспорт в Стамбуле за 1000 евро у незнакомцев, с которыми связался с помощью мобильных приложений.
Проверив по базам данных, пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связанным с террористическими группировками.
По словам Слободяна, личность задержанного уже установлена - это гражданин Российской Федерации 1993 года рождения, представитель чеченской национальности. Его задержали и передали сотрудникам Национальной полиции.
Мужчина утверждает, что направлялся в Россию и хотел въехать с территории Украины, чтобы не вызвать подозрений.
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