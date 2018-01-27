В Киеве в аэропорту задержали россиянина, который выдавал себя за украинца

27 января, 2018, 19:15

В аэропорту Киева задержали 25-летнего гражданина РФ, который говорил, что он - украинец

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Иностранец прибыл в Киев рейсом из Стамбула и предоставил пограничникам украинский паспорт, однако работники ГНСУ усомнились в подлинности документа.

Задержанный рассказал, что приобрел украинский паспорт в Стамбуле за 1000 евро у незнакомцев, с которыми связался с помощью мобильных приложений.

Проверив по базам данных, пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связанным с террористическими группировками.

По словам Слободяна, личность задержанного уже установлена - это гражданин Российской Федерации 1993 года рождения, представитель чеченской национальности. Его задержали и передали сотрудникам Национальной полиции.

Мужчина утверждает, что направлялся в Россию и хотел въехать с территории Украины, чтобы не вызвать подозрений.