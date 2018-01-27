В Кабуле уже 40 погибших, количество жертв растет

27 января, 2018, 13:52

Мощный взрыв, который прогремел в субботу в афганской столице, по последним данным, привел к гибели по меньшей мере 40 человек

Об этом со ссылкой на арабские СМИ и министерство здравоохранения Афганистана, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, около 140 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

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Утром в субботу, 27 января 2018 года, в центре столицы Афганистана погибли по меньшей мере 17 человек, а еще свыше ста - ранены.

По данным полиции, это была атака смертника, который совершил взрыв возле старого здания министерства внутренних дел, которая расположена рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира.