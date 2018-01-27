В Кабуле уже 40 погибших, количество жертв растет
27 января, 2018, 13:52
Мощный взрыв, который прогремел в субботу в афганской столице, по последним данным, привел к гибели по меньшей мере 40 человек
Об этом со ссылкой на арабские СМИ и министерство здравоохранения Афганистана, передает "Интерфакс-Украина".
Кроме того, около 140 человек получили ранения.
Ранее сообщалось о 17 погибших.
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Утром в субботу, 27 января 2018 года, в центре столицы Афганистана погибли по меньшей мере 17 человек, а еще свыше ста - ранены.
По данным полиции, это была атака смертника, который совершил взрыв возле старого здания министерства внутренних дел, которая расположена рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира.
- Неделю назад в результате атаки на отель в Кабуле погибли 22 человека, в том числе и семеро украинцев. Еще 19 украинцев уцелели во время смертельного нападения.
- Большинство погибших и уцелевших украинцев работали на афганские авиакомпании.
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