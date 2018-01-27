 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Кабуле уже 40 погибших, количество жертв растет

Мощный взрыв, который прогремел в субботу в афганской столице, по последним данным, привел к гибели по меньшей мере 40 человек

Об этом со ссылкой на арабские СМИ и министерство здравоохранения Афганистана, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, около 140 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Читайте также: Теракт в Кабуле: Почему победа над "ИГ" - лишь иллюзия

Утром в субботу, 27 января 2018 года, в центре столицы Афганистана погибли по меньшей мере 17 человек, а еще свыше ста - ранены.

По данным полиции, это была атака смертника, который совершил взрыв возле старого здания министерства внутренних дел, которая расположена рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира.

  • Неделю назад в результате атаки на отель в Кабуле погибли 22 человека, в том числе и семеро украинцев. Еще 19 украинцев уцелели во время смертельного нападения.
  • Большинство погибших и уцелевших украинцев работали на афганские авиакомпании.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2018 суббота

больше новостей

27 января, 2018 суббота

26 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать