В Германии тысячи курдов вышли на митинг против политики Эрдогана

27 января, 2018, 22:28

В субботу, 27 января, тысячи курдов вышли на улицы немецкого Кельна, чтобы выразить свой протест против операции турецких войск на севере Сирии

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным местной полиции, на протест вышли не менее 7 тысяч человек. Ожидается, что до конца дня число курдских протестующих возрастет до 20 тысяч.

Демонстранты несли плакаты с надписями " Террорист Эрдоган, Диктатор Эрдоган, Остановите войну Эрдогана!, Свободу Курдистану!

Кроме того, в толпе была замечена запрещенная в Германии символика группировки Рабочая партия Курдистана, которая в ФРГ считается террористической организацией.

Активисты требовали немедленного прекращения "брутального нападения турецких военных".

Полиция опасается возможных столкновений между участниками акции и националистически настроенными турками. Учитывая это, за соблюдением порядка во время митинга следят не менее чем две тысячи полицейских, заверили местные правоохранители.

Также мэр Кельна Генриетте Рэкера призвала митингующих не поддаваться на провокации.