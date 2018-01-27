В Германии тысячи курдов вышли на митинг против политики Эрдогана
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным местной полиции, на протест вышли не менее 7 тысяч человек. Ожидается, что до конца дня число курдских протестующих возрастет до 20 тысяч.
Демонстранты несли плакаты с надписями " Террорист Эрдоган, Диктатор Эрдоган, Остановите войну Эрдогана!, Свободу Курдистану!
Кроме того, в толпе была замечена запрещенная в Германии символика группировки Рабочая партия Курдистана, которая в ФРГ считается террористической организацией.
Активисты требовали немедленного прекращения "брутального нападения турецких военных".
Полиция опасается возможных столкновений между участниками акции и националистически настроенными турками. Учитывая это, за соблюдением порядка во время митинга следят не менее чем две тысячи полицейских, заверили местные правоохранители.
Также мэр Кельна Генриетте Рэкера призвала митингующих не поддаваться на провокации.
- 14 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может начать военную операцию на северо-западе Сирии, направленную против "террористов" с YPG. По мнению турецких властей, YPG напрямую поддерживает сепаратистов из Курдской социалистической рабочей партии, которая преимущественно действует на юго-востоке Турции.
- Соответствующая операция под названием "Оливковая ветвь" начала свой отсчет с 19 января. Сначала турки наносили авиационные удары по позициям курдов.
- 21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африни.
- Турецкая полиция задержала 42 человека за "распространение террористической пропаганды" в социальных сетях о военной операции Турции против курдов в Сирии.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-