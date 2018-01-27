В Чехии завершается второй тур выборов президента

27 января, 2018, 09:21

27 января завершается второй тур президентских выборов в Чехии, на которых соревнуются действующий руководитель государства Милош Земан и бывший президент академии наук Иржи Драгош

Второй тур выборов проходит два дня - 26-27 января, избирательные участки должны закрыться сегодня в 15 часов по Киеву, тогда как результат станет известным через несколько часов, передает ВВС.

Земану 73 года, а его сопернику - 68.

В течение последних лет Земан неоднократно высказывался в защиту России и за отмену санкций ЕС против нее. Также он недавно заявил, что присоединение Крыма Россией - это уже дело решенное.

Зато Драгош поддерживает территориальную целостность Украины, санкции в отношении России и признает украинскую принадлежность Крыма.

Вместе с тем, в предвыборной борьбе с либералом и еврооптимистом, ученым Драгошем, Земан не слишком напирал на любовь к России, а сделал упор на проблеме иммиграции. В частности, действующий глава государства заявлял о том, что 2 млрд мусульман способны уничтожить европейскую цивилизацию.

"Ислам, особенно его радикальная версия, пытаются обратить всех в свою веру, а несогласных превратить в рабов", - сказал он в среду, 24 января, во время своего выступления перед студентами в Плзенском крае.

Пропагандисты исламистов живут соображениями XIV века, но теперь у них есть социальные сети и это является взрывоопасной смесью, считает Земан.

"Два миллиарда мусульман могут начать религиозную революцию и уничтожить евро-американскую цивилизацию", - приводит его слова CZnews.