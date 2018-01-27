В центре Баку произошел мощный взрыв. Официальная версия - утечка газа

27 января, 2018, 09:41

В жилом здании возле станции метро "28 мая" на улице Дилары Алиевой, 237 в Насиминском районе Баку произошел взрыв, ранен один человек

Эпицентр взрыва находился в подвале элитного жилого дома, 1-3-й этажи которого являются нежилыми, ссылается на сообщение азербайджанского МЧС местный портал 1news.az.

"Из-за этого в расположенном на первом этаже магазине канцелярских принадлежностей общей площадью 500 кв.м разрушились элементы конструкции (полки, конструкции, потолок), окна и двери вышли из своих отверстий, на первом и втором этаже здания и некоторых близлежащих зданиях частично разбились окна. Канцелярские принадлежности, рассыпанные на расстоянии 100-150 метров от взрывной волны, частично сгорели. Дома были спасены от огня.

Пожар был потушен пожарными расчетами. В результате взрыва получил ожоги различной степени продавец канцтоваров Захид Шукюр оглу Махмудов 1961 г.р. предполагается, что взрыв произошел из-за утечки газа. Начато расследование", - отмечают спасатели.

Состояние этого человека оценивается как тяжелое. Его жизнь в опасности.

Потерпевший сейчас находится в реанимации.

По словам заместителя гендиректора ПО "Азеригаз" Руслана Алиева, вчера рядом проходили ремонтные работы и, видимо, кто-то повредил газовод, из-за чего и произошел сегодняшний взрыв.

"Вероятнее всего, взрыв произошел из-за утечки газа", - подчеркнул он.

Представитель "Азеригаз" добавил, что из-за этого события около 1 тыс. абонентам временно прекращена подача газа.

Момент взрыва попал на камеру