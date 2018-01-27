В Бразилии расстреляли 14 посетителей ночного клуба

27 января, 2018, 19:56

Вооруженные люди открыли огонь по посетителям ночного клуба в городе Форталеза в Бразилии, убив 14 человек. Еще минимум шесть человек получили ранения

Об этом сообщает Independent.

Очевидцы рассказали, что около 15 вооруженных человек подъехали на трех бронированных автомобилях к клубу Forró do Gago, вошли в людное помещение и открыли огонь. Стрельба продолжалась около получаса. Люди выбегали из клуба и пытались скрыться в соседних домах.

12 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Сообщается, что среди погибших есть двое подростков. Также среди раненых - 12-летний мальчик и две 16-летние девушки.

Некоторые местные СМИ сообщают о 18 погибших.

Полицейские вертолеты ищут тех, кто стрелял, но пока нет данных об их задержании. Полиция рассматривает версию разборок между двумя наркокартелями.