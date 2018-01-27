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В Бердянске юноша сломал позвоночник во время прыжков на батуте, суд арестовал имущество развлекательного комплекса

За последние два месяца в популярных игровых центрах курортного города Бердянска Запорожской области произошла целая серия неприятных инцидентов с детьми

В частности, в "Непоседе" 17-летний парень получил компрессионный перелом позвоночника, после чего по запросу прокуратуры суд наложил частичный арест на имущество центра, а именно на батут и яму для прыжков, пишет Бердянск 24.

В другом популярном месте отдыха с аттракционами в помещении - "Джамп Сити" - с начала 2018 г. специальная комиссия расследовала уже 11 случаев получения травм детьми и рекомендовала соблюдать ряд ограничений:

недопущение на батуты детей до 7 лет;

пребывание детей на батуте только в сопровождении взрослых;

присутствие в батутном комплексе не более 40 человек одновременно;

присутствие только одного ребенка на одной платформе;

недопущение в "лабиринт" детей старше 12 лет.

Всем посетителям игровых центров предварительно должна быть доведена информация о правилах поведения на аттракционах.

Скандал с батутами разгорелся в Бердянске после того, как 17-летний юноша прыгал на батутной арене и в результате падения в яму повредил позвоночник. Причиной травмирования парня комиссия определила недостаточное количество поролона и защитных кубов. В акте комиссия рекомендовала приостановить деятельность развлекательного центра, на постоянной основе проводить инструктажи всем посетителям и повесить правила технической безопасности на уровне глаз.

22 января в Бердянске мужчина применил гранату, в результате чего трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения.

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