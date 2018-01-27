Уровень безопасности граждан растет, обратного процесса уже не будет, - Аваков об уменьшении преступности

27 января, 2018, 11:24

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране постоянно повышается уровень безопасности граждан

Об этом он сказал во время заседания коллегии МВД по итогам работы за 2017 год, которая состоялась 27 января, передает Еспресо.TV.

"Количество зарегистрированных преступлений сократилось на 14%", - подчеркнул Аваков.

Он также сообщил, что общее количество потерпевших от преступлений сократилось на 16%, количество разбойных нападений - на 25%, грабежей - на 35%, автомобильных краж - на 27%.

По словам министра внутренних дел, несмотря на тяжелую криминогенную ситуацию в стране, удалось достичь снижения уровня преступности в общественных местах и на улицах.

"Уровень безопасности наших граждан постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет", - добавил Аваков.