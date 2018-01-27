Турция утверждает, что движение Гюлена основало ряд школ в Украине
Об этом заявил глава комитета по национальной обороне парламента Турции Юсуф Беязит на встрече с председателем парламентской группы дружбы Украина-Турция в Верховной Раде Украины Борис Тарасюк в Киеве, передает турецкое правительственное информационное агентство Анадолу.
Беязит напомнил о кровавых событиях попытки переворота 15 июля 2016 в Турции, акцентируя, что сторонники Гюлена составляют «большую угрозу для всех стран, где осуществляют деятельность".
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"Мы благодарны властям Украины за положительную реакцию на требования Анкары об экстрадиции и временном аресте сторонников Гюлена. Ожидаем от украинских парламентариев поддержки по вопросу закрытия школ и структур террористического течения", - сказал глава парламентского комитета Турции.
Похожую позицию озвучили другие члены парламентской делегации Турции.
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Напомним, Фетуллах Гюлен является влиятельным теоретиком турецкого ислама, который выступает за компромисс с представителями других религий и культур и не поддерживает жесткий, по его мнению, политический и гуманитарный курс действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Власти Турции обвиняют сторонников Гюлена в попытке совершения военного переворота, имевшего место в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.
При этом Гюлен скрывается в Соединенных Штатах, и власти этой страны отказываются от его выдачи.
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