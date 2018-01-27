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Турция утверждает, что движение Гюлена основало ряд школ в Украине

Турция выступает за закрытие образовательных учреждений, открытых сторонниками террористической течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) на территории Украины

Об этом заявил глава комитета по национальной обороне парламента Турции Юсуф Беязит на встрече с председателем парламентской группы дружбы Украина-Турция в Верховной Раде Украины Борис Тарасюк в Киеве, передает турецкое правительственное информационное агентство Анадолу.

Беязит напомнил о кровавых событиях попытки переворота 15 июля 2016 в Турции, акцентируя, что сторонники Гюлена составляют «большую угрозу для всех стран, где осуществляют деятельность".

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"Мы благодарны властям Украины за положительную реакцию на требования Анкары об экстрадиции и временном аресте сторонников Гюлена. Ожидаем от украинских парламентариев поддержки по вопросу закрытия школ и структур террористического течения", - сказал глава парламентского комитета Турции.

Похожую позицию озвучили другие члены парламентской делегации Турции.

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Напомним, Фетуллах Гюлен является влиятельным теоретиком турецкого ислама, который выступает за компромисс с представителями других религий и культур и не поддерживает жесткий, по его мнению, политический и гуманитарный курс действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Власти Турции обвиняют сторонников Гюлена в попытке совершения военного переворота, имевшего место в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.
При этом Гюлен скрывается в Соединенных Штатах, и ​​власти этой страны отказываются от его выдачи.

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