Теракт в Кабуле: погибших уже 95, количество жертв продолжит расти

27 января, 2018, 20:39

Афганское министерство здравоохранения заявило, что число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 95

Об этом сообщает Associated Press.

По данным министерства, 158 человек получили ранения. Отметим, количество погибших в течение дня постоянно растет. Представитель министерства здравоохранения сообщил, что так будет и впредь, поскольку многие раненые оказались в критическом состоянии.

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Напомним, в субботу, 27 января, в правительственном квартале Кабула взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль скорой помощи. Теракт произошел в обеденное время в субботу, в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные здания Афганистана.

По данным полиции, это была атака смертника, который совершил взрыв возле старого здания министерства внутренних дел, расположенного рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира.