Священника РПЦ приговорили к 14 годам колонии за секс с несовершеннолетними в православных лагерях отдыха

27 января, 2018, 14:29

Приозерский городской суд Ленинградской области приговорил священника РПЦ Глеба Грозовского к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии

Суд признал его виновным в совершении сексуальных действий с тремя девочками, которые не достигли 14-летнего возраста, в православных лагерях отдыха на острове Коневец на Ладожском озере в 2009-м, а также на острове Кос в Греции в 2013 году, сообщают местные сми.

Суд обязал Грозовского выплатить каждой из трех потерпевших по 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Осужденный своей вины не признает и заявил, что обжалует решение суда.

По словам следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ в Санкт-Петербурге Александра Гаврилова, осужденный не только вступал в половые отношения с детьми, но и потом запугивал их и уговаривал не сообщать родителям.

"Грозовский им объяснял, мол, то, что вчера делали, - грех, поэтому родителям не говори ничего, а просто мне покайся", - заявил Гаврилов.

Уголовное дело против Грозовского было возбуждено 20 сентября 2013 года, когда в полицию обратились матери двух девочек 2001 и 2004 годов рождения, над которыми, как установил суд, в июне того же года священник совершил насилие в детском лагере на греческом острове Кос. Одна из них рассказала о случившемся матери. И созвонилась с мамой второй девочки. В результате обе женщины написали на Грозовского заявление.

Потом появился еще один эпизод. Всего их было три.

Вместе с тем, в РПЦ заявили пока не будут лишать Грозовского церковного сана.

"Его статус никак не изменится. Приговор не вступил в силу, окончательного решения нет, будет апелляция", - отметил собеседник. Он добавил, что епархия "решение суда никак не комментирует".

Процесс по делу Грозовского проходил в закрытом режиме. Обвинение требовало приговорить его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, защита настаивала на оправдании. Уголовное дело против священника возбудили осенью 2013 года. До своей экстрадиции осенью 2016 года Грозовский скрывался в Израиле.

Он заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации.