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Сутки в АТО: один раненый на Донетчине

В результате обстрела позиций вооруженных сил Украины, устроенного российско-террористическими войсками вблизи города Авдеевка Донецкой области, получил ранение один военнослужащий

Об этом говорится в обнародованном 27 января 2018 года в Facebook утреннем информационном сообщении пресс-центра штаба АТО.

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"На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и был предоставлен необходимый объем врачебной помощи", - отмечают в штабе.

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  • По неофициальным подсчетам, в течение 2017 года на Донбассе погибло примерно 260 украинских воинов.
  • Как отмечал в эфире Еспресо.TV политолог Андрей Дуда, общие потери российско-террористических войск за этот же период превышают количество погибших со стороны Украины в 4-5 раз.
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