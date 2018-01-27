Сутки в АТО: один раненый на Донетчине

27 января, 2018, 08:20

В результате обстрела позиций вооруженных сил Украины, устроенного российско-террористическими войсками вблизи города Авдеевка Донецкой области, получил ранение один военнослужащий

Об этом говорится в обнародованном 27 января 2018 года в Facebook утреннем информационном сообщении пресс-центра штаба АТО.

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"На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и был предоставлен необходимый объем врачебной помощи", - отмечают в штабе.

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