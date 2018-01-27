Сурков рассказал, в чем согласился с Волкером на встрече в Дубае
Об этом Сурков заявил по итогам встречи со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая состоялась в Дубае, передает ТАСС.
Основной темой переговоров вновь стало введение международного миротворческого контингента в зону российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе, подтвердил он.
"Американцы в этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения."Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд", - подчеркнул Сурков.
По словам Суркова, Волкер представил "детальный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений".
"Мы его внимательно изучим и дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу", - отметил помощник Путина.
Кроме того, во время переговоров в Дубае обсуждались и вопросы обмена удерживаемых лиц.
"На дубайской встрече был затронут и ряд гуманитарных вопросов, таких как обмен удерживаемыми лицами, открытие дополнительных пропускных пунктов, обеспечение жителей Донбасса услугами связи. Здесь у нас с Куртом Волкером полное согласие", - заявил помощник Путина.
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При этом первая информация в пропрезидентских российских СМИ, которая появилась по итогам их встречи, была более осторожной. Вчера вечером "Интерфакс" со ссылкой на близкий к переговорам собственный источник сообщил, что стороны якобы не пришли к единой позиции по поводу закона о реинтеграции Донбасса. По словам собеседника агентства, стороны в очередной раз продемонстрировали разные подходы в этом вопросе и добиться единого взгляда им пока вроде бы не удалось. Источник отметил, что конкретных решений по итогам встречи не принято, но "стороны договорились продолжить диалог".
Напомним, перед встречей в Дубае спецпредставитель США изложил свои приоритеты на переговорах:
1) отвод российских сил и расформирование местных сепаратистских подразделений;
2) миротворцы ООН;
3) и только после этого, когда будет обеспечено "настоящее длительное перемирие", окончательная имплементация Минских соглашений с украинской стороны - "выборы, амнистию, специальный статус для региона".
- Встреча Волкера с Сурковым прохидила в закрытом режиме и состоялась 26 января 2018 года.
- Перед этим они встречались 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде.
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