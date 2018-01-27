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США ввели санкции против польской компании за торговлю углем с Донбасса

В санкционный список США попала польская фирма Doncoaltrade, которая занималась поставками угля из оккупированного Донбасса

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

В пятницу вечером Минфин США сообщил о расширении санкций против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 организаций.

В список попала компания Doncoaltrade, которая в 2012 году была зарегистрирована в городе Катовице. Санкции против нее были введены из-за ее связи с Александром Мельничуком.

  • В начале октября стало известно, что фирма Doncoaltrade занимается доставкой угля с оккупированных территорий в Польше.
  • ЕЕ президентом и главным акционером является Александр Мельничук, который некоторое время был заместителем "министра" угольной промышленности так называемой "ЛНР".
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