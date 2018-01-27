Спилберг будет снимать римейк мюзикла про Ромео и Джульетту

27 января, 2018, 00:45

Режиссер Стивен Спилберг будет снимать римейк знаменитого мюзикла "Вестсайдская история"

Об этом сообщает Vanity Fair.

Слухи об этом уже неоднократно появлялись в СМИ, теперь информация считается официальной, так как объявлен кастинг. Сценарий напишет лауреат премии "Тони" Тони Кушнер.

"Вестсайдская история" - музыкальный фильм 1961 года, это вольная трактовка истории о Ромео и Джульетте. В центре событий - противостояние двух нью-йоркских банд.

В 2016 году Спилберг говорил, что годами мечтал снять новую версию мюзикла и что на получение авторских прав у него ушло 15 лет.