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Спилберг будет снимать римейк мюзикла про Ромео и Джульетту

Режиссер Стивен Спилберг будет снимать римейк знаменитого мюзикла "Вестсайдская история"

Об этом сообщает Vanity Fair.

Слухи об этом уже неоднократно появлялись в СМИ, теперь информация считается официальной, так как объявлен кастинг. Сценарий напишет лауреат премии "Тони" Тони Кушнер.

"Вестсайдская история" - музыкальный фильм 1961 года, это вольная трактовка истории о Ромео и Джульетте. В центре событий - противостояние двух нью-йоркских банд.

В 2016 году Спилберг говорил, что годами мечтал снять новую версию мюзикла и что на получение авторских прав у него ушло 15 лет.

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