СМИ показали фото российского полковника, который воевал за "ЛНР"

27 января, 2018, 11:03

Полковник Вооруженных сил РФ Владимир Сибикин несколько лет принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР"

Об этом со ссылкой на контрразведку СБУ сообщает ТСН.

"Согласно приказу Генштаба ВС РФ, Сибикин с декабря 2015 года по декабрь 2017 выполнял функции военного советника в должности заместителя командира незаконного вооруженного формирования, которому российские милитаристы присвоили название "7-я отдельная мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса народной милиции "ЛНР", - говорится в сообщении.

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Сибикин 1977 года рождения и проживает в городе Уссурийск Приморского края РФ. Имеет позывной "Эскандер".

Также известно, что у россиянина есть жена по имени Наталья. Сын Родион служит в уссурийском Суворовском училище. А перед отправкой на Донбасс у Сибикина родилась донькка.

По фотографиям в социальных сетях удалось установить, что Сибикин вместе с семьей отдыхал в оккупированном Крыму. При этом по полуострову он передвигался на авто с номерными знаками так называемой "ДНР".

Также отмечается, что после этого россиянин должен был вернуться к месту постоянного несения службы - 70-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (в/ч 24776, м/д – г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 41-Ж).

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