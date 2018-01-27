СМИ показали фото российского полковника, который воевал за "ЛНР"
Об этом со ссылкой на контрразведку СБУ сообщает ТСН.
"Согласно приказу Генштаба ВС РФ, Сибикин с декабря 2015 года по декабрь 2017 выполнял функции военного советника в должности заместителя командира незаконного вооруженного формирования, которому российские милитаристы присвоили название "7-я отдельная мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса народной милиции "ЛНР", - говорится в сообщении.
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Сибикин 1977 года рождения и проживает в городе Уссурийск Приморского края РФ. Имеет позывной "Эскандер".
Также известно, что у россиянина есть жена по имени Наталья. Сын Родион служит в уссурийском Суворовском училище. А перед отправкой на Донбасс у Сибикина родилась донькка.
По фотографиям в социальных сетях удалось установить, что Сибикин вместе с семьей отдыхал в оккупированном Крыму. При этом по полуострову он передвигался на авто с номерными знаками так называемой "ДНР".
Также отмечается, что после этого россиянин должен был вернуться к месту постоянного несения службы - 70-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (в/ч 24776, м/д – г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 41-Ж).
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