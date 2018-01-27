Санкционная политика против РФ будет только усиливаться, - Порошенко
Об этом глава государства заявил 27 января.
"Приветствую решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее брутальную агрессию против Украины... Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", - заявил Порошенко.
Как известно, накануне США расширили список санкций против РФ из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 организаций.
Значительная часть санкционного списка - российские чиновники и бизнесмены, причастные к деятельности в оккупированном Крыму.
Кроме того, в список попали физические лица - как граждане РФ, так и граждане Украины, причастные к деятельности так называемых "ЛНР" и "ДНР", в частности - боевики-"чиновники" в ОРДЛО.
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