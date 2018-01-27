Санкционная политика против РФ будет только усиливаться, - Порошенко

27 января, 2018, 16:39

Президент Петр Порошенко отреагировал на ужесточение санкций США против России и выразил уверенность, что санкционная политика против РФ будет только усиливаться

Об этом глава государства заявил 27 января.

"Приветствую решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее брутальную агрессию против Украины... Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", - заявил Порошенко.

Как известно, накануне США расширили список санкций против РФ из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 организаций.

Значительная часть санкционного списка - российские чиновники и бизнесмены, причастные к деятельности в оккупированном Крыму.

Кроме того, в список попали физические лица - как граждане РФ, так и граждане Украины, причастные к деятельности так называемых "ЛНР" и "ДНР", в частности - боевики-"чиновники" в ОРДЛО.