Путин рассказывал студентам о Ломоносове и, как оказалось, не знал главного из его биографии

27 января, 2018, 10:03

Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами Казанского федерального университета допустил принципиальную ошибку, касающуюся биографии Михаила Ломоносова

По его словам, великий ученый шел пешком учиться не в Москву, а в Петербург, сообщает "Дождь".

Высказывание Путина без указания на ошибку появилось в сюжетах телеканалов "Культура" и "Первый".

Этот случай произошел 25 января, когда имел место телемост в Казанском федеральном университете. Путин во время общения со студентами заявил, что Ломоносов показал первый пример образовательной мобильности - "пешком из Архангельска добрался до Петербурга".

Позже в опубликованной на официальном сайте Кремля стенограмме слова Путина скорректировали.

"Как известно, если это, конечно, не легенда, Ломоносов шел пешком из Архангельска. Но это до сих пор для всех нас остается лучшим примером стремления к знаниям и к реализации своей мечты", - говорится в тексте выступления.