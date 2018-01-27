Пророссийский Земан выиграл президентские выборы в Чехии

27 января, 2018, 17:35

Действующего пророссийского главу Чехии Милоша Земана переизбрали на второй президентский срок

После подсчета 96% голосов избирателей Земан одерживает победу во втором туре с 52,12%.

Его оппонент – бывший глава Национальной академии наук Иржи Драгош – получил поддержку 47,88% избирателей.

Второй тур выборов чешского президента проходил в пятницу и субботу. Интерес избирателей к голосованию оказался выше, чем две недели назад в первом туре и, по предварительным данным, выше, чем на выборах 5 лет назад. Явка избирателей превысила 65%.