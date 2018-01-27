Предварительно, украинцы в Кабуле не пострадали, - МИД

27 января, 2018, 15:32

По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате теракта, произошедшего в столице Афганистана утром 27 января

Об этом в субботу сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате кровавого теракта в Кабуле 27.01. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 27, 2018

Читайте также: Теракт в Кабуле: Почему победа над "ИГ" - лишь иллюзия

Утром в субботу, 27 января 2018 года, в центре столицы Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек, а еще свыше ста - ранены.

По данным полиции, это была атака смертника, который совершил взрыв возле старого здания министерства внутренних дел, которое расположено рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира.