Предварительно, украинцы в Кабуле не пострадали, - МИД
27 января, 2018, 15:32
По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате теракта, произошедшего в столице Афганистана утром 27 января
Об этом в субботу сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.
По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате кровавого теракта в Кабуле 27.01.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 27, 2018
Читайте также: Теракт в Кабуле: Почему победа над "ИГ" - лишь иллюзия
Утром в субботу, 27 января 2018 года, в центре столицы Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек, а еще свыше ста - ранены.
По данным полиции, это была атака смертника, который совершил взрыв возле старого здания министерства внутренних дел, которое расположено рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира.
- Неделю назад в результате атаки на отель в Кабуле погибли 22 человека, в том числе и семеро украинцев. Еще 19 украинцев уцелели во время смертельного нападения.
- Большинство погибших и уцелевших украинцев работали на афганские авиакомпании.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-