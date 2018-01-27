Появились подробности стрельбы в Амстердаме

27 января, 2018, 07:30

Во время вооруженной стычки на улице Гроте Виттенбургерстраат в Амстердаме (Нидерланды) погиб один человек и еще двое ранены

Погибший оказался 17-летним местным жителем марокканского происхождения по имени Моххамед, пишет газета De Telegraaf.

Он был убит на детской игровой площадке.

Нападавшие, которые вели огонь из автоматов АК-47, были в масках.

При этом в полиции утверждают, что это преступление было проявлением бытового насилия, а не террористическим актом, и уверяют население микрорайона, в котором произошел данный инцидент, в том, что опасность для жизни и здоровья его жильцов уже миновала и люди могут прекратить прятаться в своих домах.

Зато люди, которые живут на Гроте Виттенбургерстраат, собираются в субботу, 27 января, в 16:00 по местному времени выйти на уличную демонстрацию и требовать объяснений по поводу того, что произошло.