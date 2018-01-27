Николаевского депутата от "Оппоблока" выпустили под залог, - СМИ

27 января, 2018, 18:29

Депутата Николаевского горсовета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Копейку, подозреваемого в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору, выпустили из СИЗО после внесения 1 млн 57 тыс. грн залога

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники в учреждении.

По информации издания, залог внесли 25 января, вскоре после вынесения судьей Заводского суда Николаева постановления об избрании Копейке меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога.

Вместе с тем николаевская горорганизация партии "Оппозиционный блок" сообщила о таком решении суда.

"Несмотря на то, что сторона защиты полностью доказала абсурдность обвинений и раскрыла все фальсификации в данном уголовном деле, к сожалению, суд не отпустил на свободу всех участников этого политического дела, а выбрал несправедливую меру пресечения: Игорю Копейке содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога, домашний арест его сыну Николаю, и арест на два месяца с правом внесения залога для помощника Игоря Копейки Дмитрия Рябца ", - говорится на странице городской организации.