 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Николаевского депутата от "Оппоблока" выпустили под залог, - СМИ

Депутата Николаевского горсовета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Копейку, подозреваемого в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору, выпустили из СИЗО после внесения 1 млн 57 тыс. грн залога

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники в учреждении.

По информации издания, залог внесли 25 января, вскоре после вынесения судьей Заводского суда Николаева постановления об избрании Копейке меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога.

Вместе с тем николаевская горорганизация партии "Оппозиционный блок" сообщила о таком решении суда.

"Несмотря на то, что сторона защиты полностью доказала абсурдность обвинений и раскрыла все фальсификации в данном уголовном деле, к сожалению, суд не отпустил на свободу всех участников этого политического дела, а выбрал несправедливую меру пресечения: Игорю Копейке содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога, домашний арест его сыну Николаю, и арест на два месяца с правом внесения залога для помощника Игоря Копейки Дмитрия Рябца ", - говорится на странице городской организации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2018 суббота

больше новостей

27 января, 2018 суббота

26 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать