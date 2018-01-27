Николаевского депутата от "Оппоблока" выпустили под залог, - СМИ
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники в учреждении.
По информации издания, залог внесли 25 января, вскоре после вынесения судьей Заводского суда Николаева постановления об избрании Копейке меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога.
Вместе с тем николаевская горорганизация партии "Оппозиционный блок" сообщила о таком решении суда.
"Несмотря на то, что сторона защиты полностью доказала абсурдность обвинений и раскрыла все фальсификации в данном уголовном деле, к сожалению, суд не отпустил на свободу всех участников этого политического дела, а выбрал несправедливую меру пресечения: Игорю Копейке содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога, домашний арест его сыну Николаю, и арест на два месяца с правом внесения залога для помощника Игоря Копейки Дмитрия Рябца ", - говорится на странице городской организации.
- Напомним, 15 января в Николаеве задержали несколько чиновников и заместителя руководителя фракции "Оппозиционный блок" Игоря Копейку по подозрению в хищении бюджетных средств.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Копейку задержали после дачи 250 тыс. грн взятки работнику прокуратуры Николаевской области.
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