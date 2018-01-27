Начальник генштаба ВС Великобритании: Конфликт с РФ может стать неотвратимым

27 января, 2018, 22:14

Несмотря на усилия цивилизованного мира, направленные на мирное разрешение споров, конфликт с Россией может оказаться неотвратимым

Такое мнение во время выступления в Лондоне выразил начальник генштаба Вооруженных сил Великобритании, генерал Ник Картер, пишет Укринформ.

По его словам, "со времени завершения Холодной войны привычными есть войны по выбору, но у нас может не быть выбора относительно конфликта с Россией. ... Мировому сообществу следует действовать несколько иначе, прежде всего признав, что Россия уважает силу и людей, которые противостоят ей".

Картер призвал определить слабые стороны России и "асимметрично маневрировать против них".

"Следует принимать участие в развитии институциональной способности соседних государств, чтобы они имели силу и уверенность противостоять России, и международную выносливость, чтобы выдержать давление, направленное на свержение их изнутри", - добавил начальник генштаба ВС Великобритании.

Также, по его словам, важное значение имеет и уменьшение энергетической зависимости от РФ.

"Стоит ли рассказывать населению РФ, что действительно происходит. Мы должны защищать наши критические возможности, особенно учитывая важность кибернетической составляющей. Мы также должны изыскивать наши собственные уязвимые к вредным российских влияниям и дезинформации стороны, уменьшая их уязвимость", - добавил он.