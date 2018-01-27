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Миграционная служба проверяет всех, кто получил гражданство за годы независимости

Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, которые получили украинское гражданство за годы независимости страны

Об этом руководитель ГМС Максим Соколюк сообщил на годовой итоговой коллегии МВД.

По его словам, зафиксированы случаи, что суды принимают решения о проживании в Украине на основании фейковой справки о проживании в Украине до 1991 года, выданной должностными лицами миграционной службы, которая дает основание для незаконного получения иностранцами украинского гражданства.

"Начата работа по полной проверке оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости. Особое внимание будет уделено получению гражданства за новым свидетельством о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания его в Украине до 1991 года", - сказал он.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такие случаи являются недопустимыми.

"Я хочу всем работникам ГМС сказать, что мы с этим не будем мириться. В ближайшее время мы сделаем определенные выводы, и вас ждет серьезная кадровая работа, в том числе по возникшим лазейкам, и их предотвращению", - подчеркнул он.

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