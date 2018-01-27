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Москва о санкциях США: "американский санкционный принтер взбесился"

Глава Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что американский "санкционный принтер" явно взбесился

Об этом он написал в своем Facebook, реагируя на введение США новых санкций против России.

Косачев утверждает, что с начала 70-х годов Конгресс США принял более пятисот законодательных актов о санкциях против других стран - примерно по одному в месяц.

"Но это в среднем. В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения как пчелка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх", - написал Косачев.

По его словам, санкционная политика США имеет хаотический характер, а ограничения вводятся на всех направлениях, где могут быть интересы США.

Напомним, США расширили список санкций против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 организаций.

Среди физических лиц в санкционный список попали как граждане РФ, так и граждане Украины, причастные к деятельности так называемых "ЛНР" и "ДНР". Значительная часть санкционного списка - российские чиновники и бизнесмены, причастные к деятельности в оккупированном Крыму.

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