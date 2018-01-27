Мобильная связь в оккупированной Горловке ловит только в одном месте - на остановке "Улица Жукова"
Соответствующая видеозапись появилась в группе Файный-паблик #FP.
На записи видно, как несколько десятков людей, сосредоточившись на площадке возле торгового центра, говорят по телефону и ищут места с устойчивой связью.
"22 января 2018. Зима снова пришла в Горловку. А связь "Водафон" так и не пришла... Или ее "ушли"... жилмассив "Строителей", автобусная остановка "Улица Жукова" - наиболее посещаемое место в городе среди тех, кто желает дозвониться в Украину. Посетителей заметно больше. Сеть "ловит" от светофора на въезде на площадку "Галактики". Сразу "сыпятся" СМС-сообщения о пропущенных звонках и тому подобное. Люди едут со всех концов города. Людям нужна связь с Украиной...", - пишет автор в комментарии к видео.
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