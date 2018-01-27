Гройсман пояснил, когда общины смогут получить в собственность землю за пределами населенных пунктов

27 января, 2018, 10:25

Кабинет министров Украины готов уже с февраля начать процесс передачи земли вне границ населенных пунктов в собственность объединенным территориальным общинам

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает правительственная пресс-служба.

"Объединенные территориальные общины сейчас управляют территориями в пределах своих населенных пунктов. Но головы ОТГ ставят вопрос, чтобы земли за пределами населенных пунктов передать в управление. Мы нашли решение. Я даю поручение Госгеокадастру отвести всю землю ОТГ", - подчеркнул он.

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Премьер-министр пояснил, что с февраля общины могут планировать свои территории.

"С февраля начинаем процесс передачи земли вне границ населенных пунктов в собственность (общинам)", - подчеркнул Гройсман.