Гройсман пояснил, когда общины смогут получить в собственность землю за пределами населенных пунктов
27 января, 2018, 10:25
Кабинет министров Украины готов уже с февраля начать процесс передачи земли вне границ населенных пунктов в собственность объединенным территориальным общинам
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает правительственная пресс-служба.
"Объединенные территориальные общины сейчас управляют территориями в пределах своих населенных пунктов. Но головы ОТГ ставят вопрос, чтобы земли за пределами населенных пунктов передать в управление. Мы нашли решение. Я даю поручение Госгеокадастру отвести всю землю ОТГ", - подчеркнул он.
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Премьер-министр пояснил, что с февраля общины могут планировать свои территории.
"С февраля начинаем процесс передачи земли вне границ населенных пунктов в собственность (общинам)", - подчеркнул Гройсман.