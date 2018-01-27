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Еврокомиссар обвинил Россию в распространении дезинформации в Европе

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг обвинил правительство России в целенаправленном распространении дезинформации в Европе. Об этом он написал в статье для Die Welt в субботу, 27 января

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Вряд ли есть сомнения в том, что сегодня мы имеем дело с хитроумной, умело управляемой, поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации", - отметил он.

По словам Кинга, "российские военные, очевидно, воспринимают интернет как новое поле боя, применяя в качестве оружия ложную информацию".

В качестве основных угроз еврокомиссар привел атаки хакеров, компьютерные вирусы, онлайн-пропаганду терроризма и манипуляцию общественным мнением с помощью фейковых новостей.

  • Напомним, стало известно, что нидерландские спецслужбы шпионили за российскими хакерами, которые взломали штаб Клинтон.
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