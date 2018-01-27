Экс-главу СБУ Якименко вызвали на допрос

27 января, 2018, 07:15

Генеральная прокуратура вызвала на допрос бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, который возглавлял ведомство во времена Януковича

Ему следует появиться 6 февраля 2018 года в 12:00 в департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, говорится в тексте документа, копия которого размещена на официальном сайте ГПУ.

1 декабря Печерский районный суд города Киева разрешил заочное расследование против Якименко в деле об организации расстрелов активистов Евромайдана.

Согласно решению суда, контрразведка Службы безопасности Украины установила, что Якименко находится в оккупированном Россией Крыму. Оттуда он поддерживает деятельность пророссийских террористов на Востоке Украины. В частности, в мае 2014-го в городе Бердянске Запорожской области была изъята партия оружия, которая шла от него в зону боевых действий.

15 сентября 2017 года Генпрокуратура России отказала Украине в выдаче Якименко, а Интерпол отказывается объявлять подозреваемого в международный розыск.