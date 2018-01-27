Экс-главу СБУ Якименко вызвали на допрос
Ему следует появиться 6 февраля 2018 года в 12:00 в департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, говорится в тексте документа, копия которого размещена на официальном сайте ГПУ.
1 декабря Печерский районный суд города Киева разрешил заочное расследование против Якименко в деле об организации расстрелов активистов Евромайдана.
Согласно решению суда, контрразведка Службы безопасности Украины установила, что Якименко находится в оккупированном Россией Крыму. Оттуда он поддерживает деятельность пророссийских террористов на Востоке Украины. В частности, в мае 2014-го в городе Бердянске Запорожской области была изъята партия оружия, которая шла от него в зону боевых действий.
15 сентября 2017 года Генпрокуратура России отказала Украине в выдаче Якименко, а Интерпол отказывается объявлять подозреваемого в международный розыск.
- Якименко бежал с материковой части Украины 22 февраля 2014 года.
- В марте 2015 года ему предъявили обвинение в незаконном объявлении АТО во время Майдана.
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