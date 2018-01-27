Британия строит радиолокатор на случай российской агрессии

27 января, 2018, 19:38

Великобритания решила построить на Шетлангдских островах новый радиолокатор, чтобы защититься в случае российской агрессии

Об этом заявил начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Стивен Хиллиер, сообщает сайт британского минобороны.

Радарная система будет размещена на базе "Сакса Ворд". Ее стоимость – 10 миллионов фунтов стерлингов. Радар будет получать информацию, а затем передавать ее в национальный центр быстрого реагирования.

Радар позволит военно-воздушным силам контролировать воздушное пространство на север от Британии и далее через Норвежское море, "укрепив суверенный потенциал Великобритании в период повышенной активности России", говорится в сообщение министерства.

"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар является жизненно важным элементом для безопасности Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них. Действия России не ограничатся границами Восточной Европы", — отметил министр оборои Британии Гэвин Уильямсон.