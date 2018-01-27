Бой Усик - Бриедис. Где и когда смотреть поединок украинца против латвийца
27 января, 2018, 08:00
Сегодня в Риге украинец Александр Усик бьется с латвийцем Майрісом Бриедисом за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC
В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Усик и Бриедис поспорят сразу за два титула в первом тяжелом весе (до 91 кг).
Звание чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации) принадлежит Усику. Поясом WBC (Всемирного боксерского совета) обладает Бриедис. Сам бой будет проходить в рамках полуфинала WBSS (Всемирной боксерской суперсерии).
Украинские телезрители увидят поединок в прямой трансляции с Arena-Riga.
22:15 - Александр Усик (Украина) - Майрис Бриедис (Латвия), телеканал "Интер".
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- 9 сентября в четвертьфинале WBSS Александр Усик нокаутировал в Берлине Марко Хука из Германии.
- Майрис Бриедис на этой стадии соревнований, 30 сентября в Риге, победил по очкам кубинца Майка Переса.
- В другом полуфинале WBSS 3 февраля в Сочи встретятся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос.
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