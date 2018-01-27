Белорус пытался провезти в Чехию через Закарпатье 140 тыс. пачек контрабандных сигарет
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы.
В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.1 ст.204 УК Украины, установлен факт приобретения, хранения и транспортировки незаконно изготовленных табачных изделий.
Указанную партию сигарет гражданин Беларуси пытался вывезти на автомобиле DAF через пункт пропуска "Ужгород-Вышне Немецке" Закарпатской таможни, скрыв от таможенного контроля в специально оборудованном тайнике.
По результатам проведенных мероприятий в этом автомобиле изъято 139 976 пачек табачных изделий одной из белорусских фабрик без марок акцизного налога Украины, которые, согласно сопроводительных документов, транспортировались с территории Российской Федерации в страны Европейского Союза. Ориентировочная стоимость изъятого около 2 млн грн.
Транспортное средство и сопроводительные документы изъяты. Продолжаются следственные действия.
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