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Белорус пытался провезти в Чехию через Закарпатье 140 тыс. пачек контрабандных сигарет

Сотрудники налоговой милиции ГФС в Закарпатской области изъяли партию сигарет без марок акцизного налога Украины, которую гражданин Беларуси пытался вывезти в Чехию, спрятав в изделия из дерева

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.1 ст.204 УК Украины, установлен факт приобретения, хранения и транспортировки незаконно изготовленных табачных изделий.

Указанную партию сигарет гражданин Беларуси пытался вывезти на автомобиле DAF через пункт пропуска "Ужгород-Вышне Немецке" Закарпатской таможни, скрыв от таможенного контроля в специально оборудованном тайнике.

По результатам проведенных мероприятий в этом автомобиле изъято 139 976 пачек табачных изделий одной из белорусских фабрик без марок акцизного налога Украины, которые, согласно сопроводительных документов, транспортировались с территории Российской Федерации в страны Европейского Союза. Ориентировочная стоимость изъятого около 2 млн грн.

Транспортное средство и сопроводительные документы изъяты. Продолжаются следственные действия.

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