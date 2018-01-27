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Аваков призвал Нацгвардию и полицию готовиться к освобождению Крыма и Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Национальную гвардию и Нацполицию к готовности нести службу на Донбассе и в Крыму после освобождения этих территорий от оккупации

Об этом он заявил в ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается Национальной гвардии... Период фальшивых митингов, которые отвлекают внимание, пройдет, и будет та фаза нашей жизни, когда вам придется вместе с Национальной полицией заходить в районы Донецкой, Луганской области и Крыму, освобожденные от оккупации. И нужно будет правильно расставить приоритеты", – заявил он.

"Освобождать и защищать оккупированные территории – очень тяжелая работа, и мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас", – цитирует Авакова пресс-служба МВД.

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